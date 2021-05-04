Мошенники пытались похитить у вологжанки 64 тысячи рублей под предлогом продажи лекарства от опасной болезни

В Вологде сотрудники банка отговорили пенсионерку переводить деньги мошенникам, запугавшим женщину опасной болезнью.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 65-летней вологжанке позвонили и сообщили, что по результатам недавно сданного анализа у нее выявлена болезнь, способная вызвать паралич. Заболевание якобы настолько опасно, что могут заразиться и окружающие.

— Во время диалога неизвестный убедил вологжанку, что переведет звонок на заведующего кафедрой известного медицинского университета. Уже другой собеседник уговорил женщину купить курс лечения, стоимость которого составляет 63 тысячи 200 рублей. Пенсионерка поверила звонившему и направилась в банк для перевода денег, — сообщает пресс-служба.

Женщина очень волновалась и не смогла справиться с терминалом оплаты, поэтому попросила помощи у специалиста по работе с клиентами. Девушка поинтересовалась, зачем пенсионерка решила перевести деньги так срочно, и, услышав пересказ истории, отговорила вологжанку от необдуманного поступка.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.