Футболист Руслан Пименов поучаствует в презентации клуба «Динамо-Вологда»

Футболист Руслан Пименов, бывший игрок московских клубов «Локомотив» и «Динамо», а ныне эксперт телеканала «Матч ТВ», станет специальным гостем на презентации футбольного клуба «Динамо-Вологда», которая пройдёт 10 мая на стадионе «Динамо» областной столицы.

«Рад что такие команды возрождаются в регионах. Спасибо команде Андрея (Андрей Крылов, вице-президент клуба - прим. ред), за приглашение на презентацию команды. Увидимся десятого мая, на стадионе «Динамо». В три часа. Вперёд «Динамо-Вологда»!», сказал Пименов в своем видеообращении.

В программе праздника, который начнется в 15:00, - турнир любительских команд «Динамо-Вологда». Возращение в игру». Затем ожидается выступление официальных лиц, включая мэра города, Сергея Воропанова. Кроме того, состоится презентация тренерского штаба и игроков клуба «Динамо-Вологда». Завершится мероприятие открытой тренировкой команды. С подробным расписанием праздничных мероприятий можно ознакомится в официальной группе футбольного клуба.