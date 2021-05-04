В Вологде иномарка на скорости сбила велосипедиста

В Вологде "Фольксваген" на скорости сбил ребенка на велосипеде. Город Во со ссылкой на городское ГИБДД сообщает, что ДТП произошло утром 4 мая на перекрестке улиц Предтеченской и Зосимовской.

30-летняя женщина за рулем "Фольксвагена" ехала с моста 800-летия Вологды в сторону Советского проспекта. В это время 13-летний велосипедист, нарушая ПДД и двигаясь по проезжей части, поворачивал налево во встречном направлении. Иномарка сбила подростка, тот упал на проезжую часть. Момент аварии попал на камеру Baza.net.

— В результате ДТП велосипедист, молодой человек 2007 г. р., получил ушибы и ссадины. Он направлен на амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ранее NewsVo сообщал, что 2 мая в Вологде 27-летний водитель за рулём «Тойоты» двигался по двору и допустил наезд на школьника, который выехал на дорогу перед ним на велосипеде. 10-летний мальчик получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.