Жителя Череповца осудили за угрозы убийством

04.05.2021 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор 39-летнему местному жителю, признанному виновным в угрозах убийством.

Поздно вечером 15 сентября 2020 год пьяный обвиняемый пришёл в квартиру незнакомых ему людей с топором и высказал в адрес потерпевших женщин угрозы: «Мне нечего терять, я вас тут всех порешаю!».

«Испугавшись противоправных действий со стороны подсудимого, женщины забежали в разные комнаты и стали удерживать двери. Подсудимый попытался открыть одну из дверей, но услышав, что потерпевшая вызвала сотрудников полиции, покинул квартиру», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

За незаконное проникновение в квартиру мужчина получил 120 часов обязательных работ и обязан выплатить потерпевшей 30 тысяч рублей компенсации морального вреда. За угрозы убийством ему назначили наказание в виде пяти месяцев и пяти дней колонии-поселения. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: угрозы, убийство, пьянка, приговор

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