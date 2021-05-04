У задолжавшей более 40 млн рублей вологжанки заберут единственное жилье

В рамках дела о банкротстве у жительницы Вологодской области на торги выставят ее дом, несмотря на то, что это единственное жилье женщины. Исполнительский иммунитет в отношении единственного жилья должника не распространяется на случаи, когда это имущество было оставлено в залог банку.

— В рамках дела о банкротстве вологжанки требования банка по непогашенному кредиту в сумме 3,7 миллионов рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов как обеспеченные залогом имущества. При заключении кредитного договора женщина предоставила в залог банку жилой дом и земельный участок, на котором расположен объект недвижимости. Общая сумма долгов гражданки, включенных в реестр, составила около 40 миллионов рублей. В отношении должницы судом введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим назначены торги по его продаже, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Женщина обратилась в суд, требуя исключить из конкурсной массы дом и участок, поскольку это ее единственное жилье. Тем не менее, Арбитражный суд в удовлетворении этого требования отказал.

— Действительно действующее законодательство устанавливает запрет на изъятие в целях взыскания по исполнительским документам жилого помещения, если для гражданина-должника и совместно проживающим членам семьи оно является единственно пригодным для постоянного проживания помещением. Исключение из этого правила составляет имущество, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание, — объясняют в пресс-службе.

В итоге определение суда первой инстанции оставлено без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 апреля 2021 года.