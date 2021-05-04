Пенсионерка погибла при пожаре в Бабаевском районе

04.05.2021 [Происшествия]

Тело 70-летней пенсионерки обнаружили после пожара в частном деревянном доме в деревне Любочская Горка Бабаевского района. Трагедия произошла днем 3 мая.

Пламя полностью уничтожило дом с хозпостройкой и верандой. Известно, что погибшая проживала вместе с взрослым сыном. 

— Со слов сына, около 11 часов он затопил печь, а сам ушел. Со слов сына на печи имелись трещины, проводка в доме была алюминиевая, не менялась много лет, кроме того, погибшая курила, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

На данный момент специалисты рассматривают две версии случившегося: неосторожность при курении, либо неисправность дымовой трубы. 

Тэги: пожар, гибель человека

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