Пенсионерка погибла при пожаре в Бабаевском районе

Тело 70-летней пенсионерки обнаружили после пожара в частном деревянном доме в деревне Любочская Горка Бабаевского района. Трагедия произошла днем 3 мая.

Пламя полностью уничтожило дом с хозпостройкой и верандой. Известно, что погибшая проживала вместе с взрослым сыном.

— Со слов сына, около 11 часов он затопил печь, а сам ушел. Со слов сына на печи имелись трещины, проводка в доме была алюминиевая, не менялась много лет, кроме того, погибшая курила, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

На данный момент специалисты рассматривают две версии случившегося: неосторожность при курении, либо неисправность дымовой трубы.