Вологжанин избил незнакомца в подъезде из-за конфликта на дороге

В Вологде суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, избившему незнакомца в подъезде. Инцидент произошёл в доме № 26А на Окружном шоссе вечером 26 августа 2019 года. Потерпевший получил перелом челюсти и сотрясение мозга.

Подсудимый признал вину частично и показал, что хотел поговорить с потерпевшим по поводу конфликта на дороге, но его захлестнули эмоции.

«В ходе предварительного расследования вологжанин рассказал, что выезжал со своим другом на автомобиле Skoda Octavia с придворовой территории на ул. Возрождения, когда его подрезала иномарка. Водитель этой машины его видел и должен был предоставить ему возможность выехать, но этого не сделал, и он чудом избежал столкновения. Действия водителя его возмутили, и он решил ему объяснить, что так не ездят. Зайдя за мужчиной в подъезд, он начал высказывать ему претензии по поводу его поведения на дороге. Водитель иномарки ему грубо ответил, это его оскорбило, поэтому он его ударил», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В свою очередь пострадавший рассказал, что не разговаривал с обвиняемым. Тот сразу напал на него. Это подтвердилось показаниями свидетеля и записью с камеры видеонаблюдения.

Осуждённому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. В пользу потерпевшего с него взыскали 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и сейчас обжалуется потерпевшим.