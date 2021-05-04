Третий теплоход появился у детского морского центра «Меридиан» в Вологде

Третий по счёту теплоход появился в вологодском детском морском центре «Меридиан». Корабль приобрели за 3 миллиона рублей. Средства выделили из городского бюджета.
Торжественная церемония передачи теплохода прошла 30 апреля, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды. Мэр Вологды Сергей Воропанов вручил руководству детского морского центра «Меридиан» корабельный штурвал и судовой билет.
– В распоряжении центра «Меридиан» это будет уже третий теплоход, и ребята заслужили этот подарок своими значительными успехами. Это один из лучших детских морских центров в стране, который теперь имеет самый крупный учебный флот. Ребята успешно осваивают не только теорию, но и практику во время летних речных походов. Новый теплоход дает возможность увеличить количество юных вологжан, которые будут заниматься морским делом и интересно проводить время, изучая морскую историю страны, изучая Вологодскую область во время походов. Это очень важно для воспитания нашего подрастающего поколения, - отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.
В детском морском центре «Меридиан» занимается около 750 юных вологжан от 6 до 18 лет. В распоряжении курсантов, кроме переданного сегодня судна, имеются также теплоходы «Байкал» и «Баргузин», поморский коч «Вологда», два шестивесельных яла. С 2000 года проведено 130 учебных походов, в которых прошли практику более 1500 человек.
– Данный теплоход модернизирован, здесь более комфортабельные условия, и теперь мы сможем обеспечить практикой еще больше детей. Тем более, что многие из наших выпускников связывают свою жизнь с флотом, сейчас учатся в Калининграде, Архангельске и так далее. 3 мая на этом теплоходе мы отправляемся в речной поход в Великий Устюг через Тотьму. Побываем в музее мореходов, школе Федора Конюхова, Великоустюгском речном училище. То есть это и патриотическая, и краеведческая, и профориентационная работа, - пояснил директор детского морского центра «Меридиан» Евгений Меньшиков.