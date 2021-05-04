Сериал «Обитель», снимавшийся в Вологодской области, можно бесплатно посмотреть в интернете

ВГТРК выложила на принадлежащем ей сайте все эпизоды сериала «Обитель», снятого по роману Захара Прилепина. Они доступны к просмотру после регистрации.

— Главные роли в ленте исполнили Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Сергей Безруков. Режиссером ленты стал Александр Велединский. Премьера «Обители» — скоро в эфире телеканала «Россия 1» — говорится в аннотации к сериалу.

По телевизору сериал начнут показывать 10 мая в 21.10.

Как ранее сообщал NewsVo, съёмки фильма проходили на территории нескольких областей, в том числе и в Кирилло-Белозерском монастыре в Вологодской области в 2018 году. Это историческая драма о жизни Соловецкого лагеря особого назначения в конце 20-х годов 20-го века. Многие вологжане тогда получили роли в массовке и делились своими впечатлениями в социальных сетях.

Премьера сериала на ТВ переносилась несколько раз. Сначала она должна была состояться в сентябре 2019 года, потом сообщалось, что фильм покажут в конце 2020 года.