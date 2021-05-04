В Вологде набирают бригаду, которая будет заниматься озеленением города

Вологде требуются садовники. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.

– Алло, мы ищем таланты! А если точнее – садовников, – написал Сергей Воропанов на своей странице в социальной сети. – Формируем бригаду, которая будет заниматься озелением в городе. Есть 2 вакантных места на постоянную занятость.

По словам мэра – Вологда - зелёный город, но деревья и кустарники здесь должны быть ухоженными. Это же подтвердил и Игорь Сафиуллин, ландшафтный архитектор, участвовавший в создании парка «Зарязье» в Москве. Игорь Сафиуллин приезжал в Вологду в конце апреля. Вместе с архитекторами Вологды он посетил общественные пространства областной столицы и провёл лекцию на тему ландшафтного дизайна.

– В городе, как мне кажется, сохранилось достаточно богатое наследие с советских времен, – цитирует Игоря Сафиуллина портал Вологда.рф. – Я нахожу систему озеленения неплохо сохранившейся, но немного запущенной. Поэтому думаю, что с проведением регулярных мероприятий по уходу за зелеными насаждениями можно добиться очень хорошего результата. Увеличение доли многолетних растений позволит в дальнейшем сокращать эксплуатационные расходы. Но полностью отказываться от однолетних растений тоже не стоит, потому что это незаменимая культура для сезонного оформления.

По результатам консультации специалиста в Вологде решено было создать бригаду, которая будет приводить в порядок зелёные насаждения. В её состав сейчас требуются два садовника.

– Отсутствие опыта может заменить желание работать и учиться, – говорит о вакансиях Сергей Воропанов.

Те, кто хочет работать садовником, могут писать в личные сообщения начальнику ДГХ Алексею Шумилову.

