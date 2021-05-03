Жителя Междуреченского района обманули на 17 тысяч рублей при покупке автозапчастей

03.05.2021 [Происшествия]

30-летний житель села Шуйское Междуреченского района стал жертвой мошенников. Он рассказал, что нашёл в интернете объявление о продаже автозапчастей и связался с продавцом.

«Пользователь, разместивший объявление, убедил мужчину не использовать площадку сайта для общения, а переписываться в мессенджере. Потом злоумышленник попросил предоплату 17 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Мужчина отправил деньги, но так и не получил товар и написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Тэги: мошенники, дистанционное мошенничество

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