Вологжанин устроил скандал в кафе-магазине на улице Ярославской

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего местного жителя, устроившего скандал в кафе-магазине на улице Ярославской. Инцидент произошёл около 4 утра. Мужчина пришёл в заведение и его что-то возмутило.

«Продавец поинтересовалась, что необходимо гражданину и в чем причина его злости. Незнакомец не смог внятно сказать, зачем он пришел, а затем стал ругаться нецензурной бранью, оскорблять работницу заведения и вести себя агрессивно. Женщина испугалась и нажала кнопку сигнализации», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области