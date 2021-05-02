В Вологодском районе отремонтируют два дома культуры, сообщает пресс-служба администрации района. Речь идёт о Спасском ДК в посёлке Непотягово и Сосновском доме культуры.

«Дом культуры в поселке Непотягово был открыт еще в 1988 году. Уже 33 года учреждение работает без единого капитального ремонта. Внушительный перечень работ, которые должны завершиться до сентября, уже определен», — говорится в сообщении

В Спасском ДК реконструируют зрительный зал, гримёрки, туалеты, пожарные выходы и вентиляцию, а также отремонтируют кровлю.

В Сосновском доме культуры заменят пол, сцену в зрительном зале, электропроводку, пожарную сигнализацию, отремонтируют канализацию и фасад. Кроме того, планируется сделать косметический ремонт помещений первого этажа.

Работы будут выполнены в рамках проекта «Культурная среда».