В Череповце росгвардеец в отпуске задержал грабителя

В Череповце сотрудник Росгвардии в отпуске задержал грабителя. Инцидент произошёл 30 апреля около 18:40. На улице Комсомольской росгвардеец Дмитрий Александров обратил внимание на мужчину, который выбежал из магазина. За ним гнался работник торговой точки.

«Прапорщик полиции незамедлительно проследовал за убегавшим и задержал его во дворах на ул. Горького. Как стало известно росгвардейцу, злоумышленник похитил из супермаркета бутылку мартини и шоколад общей стоимостью более 1600 рублей», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанного доставили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело.