Пенсионерка из Вологды отправила «ясновидящей» больше миллиона рублей

69-летняя жительница Вологды стала жертвой мошенников. Она пояснила, что увидела по телевизору рекламу услуг ясновидящей и позвонила по указанному в сообщении телефону.

«Во время телефонного разговора ясновидящая сказала, что у пенсионерки плохая энергетика и на ней лежит порча, которую необходимо срочно снять, иначе в дальнейшем у нее будут проблемы со здоровьем», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

С 11 апреля по 30 марта потерпевшая перевела мошеннице 778 тысяч рублей личных сбережений и 257 тысяч рублей, взятых в кредит.