В Шекснинском районе семейная пара пострадала при пожаре

В деревне Красново Шекснинского района 67-летний мужчина и его супруга пострадали при пожаре в собственном доме. Инцидент произошёл 1 мая около 20:30.

«Собственник рассказал, что они с женой легли спать. Через некоторое время в окно комнаты, выходящее на веранду увидел пламя, крикнул жену, выход из дома был через веранду, где находился очаг пожара. Женщина запуталась в паласе, который лежал на полу веранды, выбраться помог муж», — сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС

Женщину госпитализировали с ожогами 50% тела. Мужчина получил ожоги рук и от госпитализации отказался. Дом уничтожен огнём полностью. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки.