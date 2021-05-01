С 1 мая в пять раз вырос один из штрафов за нарушение ПДД

01.05.2021 [Общество]

С 1 мая с одной до пяти тысяч рублей вырос штраф за нарушение правил дорожного движения на переездах.

— Такие штрафы выписывают, в частности, за пересечение железнодорожных путей вне переезда, за выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду. Также запрещается пересекать нерегулируемый переезд, если приближается поезд, останавливаться или стоять на переезде, — сообщает «Российская газета». 

Кроме инспектора ДПС, это нарушение также могут зафиксировать с помощью видеокамеры. Вместо штрафа к водителю также может быть применено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Тэги: штрафы, ПДД

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский пчеловод Дмитрий Олегин принял участие в телепрограмме «Давай поженимся»
Вологодский губернатор прокомментировал новости о ликвидации УОМЗ имени Верещагина
На парковке у ТЦ «Мармелад» в Вологде дерево упало на машины
Вологодский губернатор рассказал, кто не будет отдыхать в майские «нерабочие» дни
Московские владельцы Сухонского молкомбината в Соколе решили его продать
Эксперт рассказал, как будут оплачиваться объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая
Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин попал в ДТП на служебном авто
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлен до 31 мая
В Вологодской области определили даты проведения «последних звонков» для 9 и 11 классов
От 60 тысяч до полумиллиарда: сколько заработали семьи депутатов Госдумы и сенаторов от Вологодской области

Последние новости

43 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

54 человека выздоровели, четверо умерли

141
0

Мотоагитпробег «Победа – 2021» стартовал из Молочного

Его участники проведут в пути девять дней, проехав по маршруту с.Молочное - г.Тотьма - с.Тарногский городок - г.Нюксеница - с.Кичменгский городок - г.Никольск - Село имени Бабушкина - с.Устье-Кубенское - с.Молочное.

156
0

В Сямженском районе водитель «Нивы» уснул за рулем и выехал на встречку

Произошло столкновение с автомобилем «Митсубиси Аутлендер»

 

509
0

«Вологда-Чеваката» надеется на возвращение в премьер-лигу

Об этом на недавней встрече с болельщиками говорила директор клуба Валентина Черепанова

334
0

Поручение Росимущества о ликвидации вологодского УОМЗ имени Верещагина отменено

Имущественный комплекс завода должны были передать Вологодской государственной молочнохозяйственной академии, однако этого не произойдет

436
0

В Вологде после капремонта в помещениях на улице Яшина, 40 откроют детсад

По словам мэра города Сергея Воропанова, раньше там располагалось детское учреждение, которое закрыли за ненадобностью

411
0

Митрополит Савва проведет пасхальное богослужение в Софийском соборе Вологды

Начало службы в 23.30

414
0

Движение по Окружному шоссе в Вологде будет ограничено с 4 мая

Речь идет об участке трассы от развязки в месте пересечения с обходом Вологды в районе деревни Надеево до Пошехонского кольца в Вологде

778
0

Злоупотребляющую спиртным вологжанку ограничили в родительских правах по отношению к пятилетнему сыну

Женщина не ухаживает за ребенком, один раз ударила его доской отшкафа

1113
0

Вологжанин пожаловался в прокуратуру на ненадлежащее оказание медпомощи в поликлинике №3

По результатам проверки, главврачу учреждения вынесено представление об устранении нарушений

1373
0

Женская сборная Вологодской области по голболу завоевала бронзу межрегиональных соревнований

Команда Елены Удодовой на групповом этапе одержала верх над хозяйками турнира, голболистками Тулы

765
0

Ажиотаж на Ермаковской птицефабрике в Вологодском районе был вызван распродажей кур

На предприятии проводится выселение птичника, поэтому «старых птиц» решили не забивать, а продать

1682
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

С 1 мая в пять раз вырос один из штрафов за нарушение ПДД
43 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Мотоагитпробег «Победа – 2021» стартовал из Молочного
В Сямженском районе водитель «Нивы» уснул за рулем и выехал на встречку
«Вологда-Чеваката» надеется на возвращение в премьер-лигу
Поручение Росимущества о ликвидации вологодского УОМЗ имени Верещагина отменено
В Вологде после капремонта в помещениях на улице Яшина, 40 откроют детсад
 
30.04.2021 [Общество]

Как пожарить шашлыки, не рискуя получить штраф

1077
0
01.05.2021 [БлогоVO]

Тропами паломников. Обратный путь

123
0
30.04.2021 [Обзор Прессы]

Москвич Семён Яковлев, купивший два памятника архитектуры в Вологде, рассказывает о планах и размышляет о реставрации

391
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика