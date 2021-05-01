С 1 мая в пять раз вырос один из штрафов за нарушение ПДД

С 1 мая с одной до пяти тысяч рублей вырос штраф за нарушение правил дорожного движения на переездах.

— Такие штрафы выписывают, в частности, за пересечение железнодорожных путей вне переезда, за выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду. Также запрещается пересекать нерегулируемый переезд, если приближается поезд, останавливаться или стоять на переезде, — сообщает «Российская газета».

Кроме инспектора ДПС, это нарушение также могут зафиксировать с помощью видеокамеры. Вместо штрафа к водителю также может быть применено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.