Мотоагитпробег «Победа – 2021» стартовал из Молочного

1 мая из Комсомольского сквера в Молочном стартовал мотоагитпробег «Победа — 2021». В этом году студенты ВГМХА проследуют по маршруту Молочное — Тотьма — село Тарногский Городок — Нюксеница — Кичменгский Городок — Никольск — село имени Бабушкина — село Устье-Кубенское — Молочное. Завершится пробег в той же точке 9 мая.

— Девять дней в пути, новый день — новый населённый пункт, в каждом из которых проводятся мероприятия с возложением гирлянд к обелискам, концерты студенческой самодеятельности, встречи с ветеранами и профориентационная работа в школах, ведется волонтерская помощь населению, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мотоагитпробег — патриотическая акция Вологодской ГМХА, выездное мероприятие с участием мотоциклистов и студенческих творческих коллективов. Этой традиции в 2021 году исполняется 46 лет. Первый Мотоагитпробег был посвящен 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. За это время студенты провели более 45 пробегов по 25 районам области.