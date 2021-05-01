В Сямженском районе водитель «Нивы» уснул за рулем и выехал на встречку

Мужчина пострадал в столкновении «Нивы» и «Митсубиси» на трассе в Сямженском районе. ДТП произошло рано утром 1 мая.

По данным пресс-службы Росгвардии, водитель «Нивы» уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Митсубиси». Проезжавший мимо после ДТП сотрудник Росгвардии Сергей Фотин вызвал на место наряд ГИБДД и бригаду скорой медицинской помощи.

— За рулем отечественного авто находился житель Архангельской области 1990 г. р., ноги мужчины оказали зажаты между сиденьем и передней панелью. До приезда медиков сотрудник Росгвардии оказывал доврачебную помощь, а потом помог врачам извлечь пострадавшего из автомобиля, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

31-летний мужчина был госпитализирован в ЦРБ, водителю иномарки госпитализация не понадобилась.