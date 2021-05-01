В Вологде после капремонта в помещениях на улице Яшина, 40 откроют детсад

01.05.2021 [Общество]

40 млн рублей выделят из бюджета на капитальный ремонт помещений на улице Яшина, 40 в Вологде. После завершения всех работ там откроют филиал детсада №40 на 158 мест. 

«Здание рассчитано на шесть групп, соответственно, мы предоставим 158 мест для дошкольников. В актуальной очереди в центральной части города стоит 170 человек, поэтому с новым зданием мы практически полностью обеспечим жителей этого района местами в детских садах. Здесь откроются группы для ребят всех возрастов, включая малышей до 3-х лет», – цитирует пресс-служба городской администрации слова начальника Управления образования Вологды Ирины Гуляевой.

В рамках капремонта в здании отремонтируют кровлю, фасад, заменят окна и двери, инженерные коммуникации, проведут отделочные работы. Будет обустроен современный пищеблок, закуплено новое оборудование, мебель и игрушки для детей. Работы начнут в мае и закончат осенью.

О переоборудовании этих помещений под детсад власти заговорили еще в 2020 году. По словам мэра города Сергея Воропанова, раньше на Яшина, 40 располагалось детское учреждение, которое закрыли за ненадобностью. NewsVo писал, что какое-то время там размещался информационно-методический центр.


 

Тэги: детсады

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