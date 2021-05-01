Движение по Окружному шоссе в Вологде будет ограничено с 4 мая

01.05.2021 [Общество]

Из-за ремонта с 4 мая будет ограничено движение на участке Окружного шоссе длиной в 11 километров. Как сообщили порталу «Город Во» в Упрдор «Холмогоры», с 4 мая начинается ремонт участка трассы М-8 Москва — Архангельск на 448 — 459 километрах.

Речь идет об участке трассы от развязки в месте пересечения с обходом Вологды в районе деревни Надеево до Пошехонского кольца в Вологде.  Со вторника на отдельных участках дороги введут реверсивное движение — по одной полосе. Кроме того, дорожники собираются ограничить ширину полосы до 3,5 метров и ограничить скорость транспорта до 40 км/час. 

Работы будет выполнять АО «ВАД». 

Тэги: ремонт дорог

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