Злоупотребляющую спиртным вологжанку ограничили в родительских правах по отношению к пятилетнему сыну

Злоупотребляющую спиртным вологжанку ограничили в родительских правах через суд. Женщина не следила за своим пятилетним сыном, а до этого накормила молочной смесью с этиловым спиртом свою дочь. Девочка умерла.

С иском о лишении родительских прав в суд вышло управление опеки и попечительства администрации Вологды. В заявлении говорилось, что женщина ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности по отношению к пятилетнему сыну. Ребенок ранее уже неоднократно изымался из семьи, потому что оставаться там было опасно.

Так, например, в 2018 году полицейские, придя в квартиру, где жила женщина с ребенком, увидели, что мальчик, которому в тот момент было три года, голодный не спит в четыре утра. Заснуть ему мешали громко работающий телевизор и шум застолья. В квартире также находились родственники мальчика и посторонние, все были пьяны. Мать ребёнка спала пьяная, не реагируя на происходящее. На столе стояли стопки с водкой, в помещении была грязь и антисанитария.

— В дальнейшем ответчику ребенка неоднократно возвращали, однако должных выводов ей сделано не было. В 2021 году ответчик в ходе пьяной ссоры с сожителем в момент его удара доской от шкафа нанесла удар сыну, который подбежал в этот момент к матери. С ушибленной раной ребенок был доставлен в больницу, — сообщает прокуратура Вологды.

Кроме того, женщину видели вместе с ребенком на обочине трассы ночью, она шла пьяная.

— Следует отметить, что ранее, незадолго до рождения мальчика, у ответчика погибла дочь, которую ответчик накормила молочной смесью с этиловым спиртом, — отмечают в прокуратуре.

На суде женщина возражала против лишения родительских прав. Согласно существующей практике, как объяснили корреспонденту NewsVo в городской прокуратуре, после поступления такого иска суд сначала ограничивает родителя в правах, давая ему шанс на исправление, а затем уже, если опека вновь выходит с иском из-за новых проступков, человека могут лишить родительских прав.

Суд в итоге принял решение ограничить женщину в родительских правах, ребенка у нее забрали, но она имеет право видеться с ним и общаться.