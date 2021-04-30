Вологжанин пожаловался в прокуратуру на ненадлежащее оказание медпомощи в поликлинике №3

В Вологде прокуратура по обращению местного жителя провела проверку поликлиники № 3.

«В ходе проведения проверочных мероприятий выявлены нарушения порядка оказания медицинской помощи населению по профилю „онкология“, а также требований Федерального закона „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“. Так, при подозрении или выявлении у больного онкологического заболевания не проведена консультация в первичном онкологическом кабинете или онкологическом отделении медицинской организации», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры

Кроме того, пациенту не было организовано обследование в областном онкодиспансере. По результатам проверки главврачу поликлиники вынесено представление об устранении указанных нарушений, результаты рассмотрения которого находятся на контроле прокуратуры.