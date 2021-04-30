Женская сборная Вологодской области по голболу завоевала бронзу межрегиональных соревнований

30.04.2021 [Спорт]

Женская сборная Вологодской области по голболу стала бронзовым призером Открытого чемпионата Тульской области.

Команда Елены Удодовой на групповом этапе одержала верх над хозяйками турнира, голболистками Тулы (10:4), и уступили будущим чемпионам, третьей сборной Калужской области, со счетом 3:5.

С одной победой и одним поражением вологжанки вышли в «утешительный финал», где в матче за третье место разгромили вторую сборную Калужской области 10:0, став в итоге бронзовыми призерами соревнований. Победителя же на турнире в очном противостоянии, в финале определяли 1-я и 3-я сборные Калужской области.

Отметим что Открытый чемпионат Тульской области по голболу прошел 28-29 апреля.

Тэги: голбол

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский пчеловод Дмитрий Олегин принял участие в телепрограмме «Давай поженимся»
На парковке у ТЦ «Мармелад» в Вологде дерево упало на машины
Вологодский губернатор прокомментировал новости о ликвидации УОМЗ имени Верещагина
Вологодский губернатор рассказал, кто не будет отдыхать в майские «нерабочие» дни
Московские владельцы Сухонского молкомбината в Соколе решили его продать
Эксперт рассказал, как будут оплачиваться объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая
Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин попал в ДТП на служебном авто
В Шексне ветром сорвало крышу с пятиэтажки на улице Труда
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлен до 31 мая
В Вологодской области определили даты проведения «последних звонков» для 9 и 11 классов

Последние новости

Злоупотребляющую спиртным вологжанку ограничили в родительских правах по отношению к пятилетнему сыну

Женщина не ухаживает за ребенком, один раз ударила его доской отшкафа

159
0

Вологжанин пожаловался в прокуратуру на ненадлежащее оказание медпомощи в поликлинике №3

По результатам проверки, главврачу учреждения вынесено представление об устранении нарушений

196
0

Ажиотаж на Ермаковской птицефабрике в Вологодском районе был вызван распродажей кур

На предприятии проводится выселение птичника, поэтому «старых птиц» решили не забивать, а продать

315
0

Житель Бабаево украл чужой велосипед и выбросил его в реку

Задержавшим его полицейским он сказал, что взял транспорт покататься

183
0

В Вожегодском районе пенсионер ударил собутыльника ножом и требовал сознаться в поджоге

Суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима

203
0

Дело о мошенничестве при строительстве водопровода в индустриальном парке «Шексна» передано в суд

На скамье подсудимых оказался бывший директор ГУП «Вологдаоблстройзаказчик»

250
0

Произведенную в Вологодской области осетровую икру продают в Корею и Тайланд

Экспортные документы на первую в этом году партию оформили специалисты Россельхознадзора

258
0

Тарногжанин пытался с помощью квадрокоптера передать телефоны в колонию

Суд привлёк его к административной ответственности и оштрафовал на 4000 рублей

281
0

Вологодский губернатор заявил, что область вышла из коронавирусного кризиса

«Все эти полтора года пандемии на 112 крупнейших компаниях сокращение численности произошло только на 0,2%, то есть удалось сохранить производство, мощности, отгрузку продукции и занятость», — сказал Кувшинников в интервью ТАСС

368
0

Две женщины пострадали в столкновении иномарок на улице Можайского в Вологде

Инцидент произошёл 30 апреля в 12:45

811
0

Посольство посоветовало гражданам США с истекшими визами покинуть территорию России до 15 июня

Число оказываемых консульских услуг в посольстве будет сокращено в связи с решением российских властей запретить дипмиссии наем иностранцев

276
0

Кредит под залог недвижимости: как быстро найти выгодное предложение банка

С ростом цен на объекты недвижимости стало гораздо проще получить кредит под ее залог. Как правило, финансовые структуры, выдавая такие займы, не вникают в то, на какие цели человек планирует использовать денежные средства.

219
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Злоупотребляющую спиртным вологжанку ограничили в родительских правах по отношению к пятилетнему сыну
Вологжанин пожаловался в прокуратуру на ненадлежащее оказание медпомощи в поликлинике №3
Женская сборная Вологодской области по голболу завоевала бронзу межрегиональных соревнований
Ажиотаж на Ермаковской птицефабрике в Вологодском районе был вызван распродажей кур
Житель Бабаево украл чужой велосипед и выбросил его в реку
В Вожегодском районе пенсионер ударил собутыльника ножом и требовал сознаться в поджоге
Дело о мошенничестве при строительстве водопровода в индустриальном парке «Шексна» передано в суд
 
30.04.2021 [Общество]

Как пожарить шашлыки, не рискуя получить штраф

572
0
30.04.2021 [БлогоVO]

Сегодня. Дорога на станцию Хемалда

41
0
30.04.2021 [Обзор Прессы]

Москвич Семён Яковлев, купивший два памятника архитектуры в Вологде, рассказывает о планах и размышляет о реставрации

178
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика