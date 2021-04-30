Женская сборная Вологодской области по голболу завоевала бронзу межрегиональных соревнований

Женская сборная Вологодской области по голболу стала бронзовым призером Открытого чемпионата Тульской области.

Команда Елены Удодовой на групповом этапе одержала верх над хозяйками турнира, голболистками Тулы (10:4), и уступили будущим чемпионам, третьей сборной Калужской области, со счетом 3:5.

С одной победой и одним поражением вологжанки вышли в «утешительный финал», где в матче за третье место разгромили вторую сборную Калужской области 10:0, став в итоге бронзовыми призерами соревнований. Победителя же на турнире в очном противостоянии, в финале определяли 1-я и 3-я сборные Калужской области.

Отметим что Открытый чемпионат Тульской области по голболу прошел 28-29 апреля.