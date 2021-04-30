Ажиотаж на Ермаковской птицефабрике в Вологодском районе был вызван распродажей кур

В администрации Вологодского района прокомментировали ажиотаж и образование очередей 30 апреля на птицефабрике в Ермакове. Выяснилось, что в пятницу там начали продавать взрослых кур яичной породы ломанн.

— На местной птицефабрике проводится выселение птичника, поэтому «старых птиц» решили не забивать, а продать. Вологжан привлекло предложение о продаже птиц не только выгодной ценой, но и тем, что курицы будут нестись уже летом, — отмечают в пресс-службе администрации.

Руководитель птицефабрики признался, что на предприятии не ожидали такого количества покупателей в один день — уже поступило заявок на семь тысяч куриц. Люди предпочли забрать птиц именно сегодня, перед праздниками, хотя реализация поголовья, предполагалась, будет проходить несколько дней.

В итоге сегодня на Ермаковской птицефабрике выдача птицы шла до 17 часов. Общее население выселяемого птичника — 50 тысяч. Птиц продолжают выдавать. Новые заявки оформляются на 4, 5, 6 мая.

Ранее NewsVo сообщал, что утром 30 апреля возле птицефабрики в Ермаково собрались сотни людей, им пришлось стоять в очереди на получение птиц.