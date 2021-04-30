В Вожегодском районе пенсионер ударил собутыльника ножом и требовал сознаться в поджоге

В Вожегодском районе суд вынес приговор 61-летнему ранее судимому местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью собутыльника В.

Инцидент произошёл в деревне Борисово в период с вечера 24 ноября 2020 года по день 25 ноября 2020 года. Мужчины выпивали в компании ещё одного знакомого и поссорились, вспомнив пожар, случившийся около полутора лет назад в доме обвиняемого. В ходе ссоры пенсионер ударил В. туристическим ножом.

Подсудимый не признал себя виновным и показал, что в какой-то момент В. взял нож, висевший на стене. Он хотел отобрать у него оружие, и в ходе борьбы потерпевший сам наткнулся на нож, причинив себе ранения.

«Потерпевший показал, что в какой-то момент во время застолья собутыльники стали безосновательно обвинять его в пожаре, который произошел около полутора лет назад в доме подсудимого. Он убеждал их, что не имеет никого отношения к случившемуся, пытался их успокоить. Однако Т. ударил его кулаком в лицо, от чего он упал на пол и потерял на короткое время сознание. Через некоторое время, когда он очнулся и сел на диван, подсудимый стал требовать сознаться в поджоге, при этом тыкал в него ножом», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Показания обвиняемого были опровержены доказательствами. С учётом рецидива преступлений, ему назначили наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима. В пользу потерпевшего с него взыскали 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.