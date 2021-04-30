Дело о мошенничестве при строительстве водопровода в индустриальном парке «Шексна» передано в суд

Бывшего директора государственного унитарного предприятия Вологодской области будут судить за мошенничество и злоупотребление полномочиями при строительстве водопровода в индустриальном парке. ИА «Ранпресс» сообщает, что речь идет о экс-руководителе «Вологдаоблстройзаказчика» Николае Проничеве и парке «Шексна».

В 2011 году, как выяснили полицейские в ходе следствия, был заключен трёхсторонний государственный контракт на строительство водопровода и канализации в индустриальном парке. Государственным заказчиком выступил департамент строительства Вологодской области, заказчиком-застройщиком — государственное унитарное предприятие, которое тогда возглавлял обвиняемый, а подрядчиком — организация из Москвы.

— Подрядчик выполнил работы по строительству водопровода и канализации в полном объёме. Однако на счёт подрядчика была перечислена лишь часть денежных средств, а оставшиеся похищены обвиняемым. В связи с тем, что подрядчик якобы не выполнил обязательства в полном объёме, государственный контракт был расторгнут. Следствием также установлено, что обвиняемый заключил второй государственный контракт теперь уже на завершение работ по устройству инженерных сетей канализации и водопровода стоимостью 24 миллиона рублей, где департамент строительства Вологодской области выступил государственным заказчиком, а государственное унитарное предприятие — заказчиком и подрядчиком. В результате, за ранее построенные инженерные сети водопровода и канализации фигурант получил ещё 24 миллиона рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В итоге одни и те же работы были по факту дважды оплачены из бюджета на сумму более 30 млн рублей. Дело направлено в Вологодский городской суд, на принадлежащее обвиняемому имущество наложен арест.