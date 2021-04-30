Произведенную в Вологодской области осетровую икру продают в Корею и Тайланд

27 апреля специалисты Россельхознадзора оформили экспортные документы на первую в 2021 году партию икры осетровых рыб, предназначенную для отправки из Вологодской области на экспорт. Товар отправится в Корею.

— Инспекторы Управления Россельхознадзора подтвердили соответствие икры ветеринарным требованиям страны-получателя, после чего икра была допущена к дальнейшему следованию, — сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления ведомства.

В прошлом году из Вологодской области было экспортировано 30 килограммов икры осетровых — в Республику Корея и Королевство Таиланд.