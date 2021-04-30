Посольство посоветовало гражданам США с истекшими визами покинуть территорию России до 15 июня

30.04.2021 [Общество]

Выдачу неиммиграционных виз прекратит посольство США в России с 12 мая. 

«С 12 мая посольство США в Москве сокращает количество оказываемых консульских услуг, оставляя только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угроз жизни или наступления смерти», — говорится в сообщении посольства. 

Там подчеркнули, что такие «сокращения услуг необходимы в связи с уведомлением правительства России 23 апреля о намерении запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве».

Таким образом, численность консульского отдела посольства США в Москве сократится на 75%, отметили в американской дипмиссии, пишет "Интерфакс". 

«Оформление неиммиграционных виз, кроме случаев дипломатических поездок, прекращается», — заявили в посольстве.

В сообщении отмечается, что посольство в обозримом будущем не будет оказывать несрочные нотариальные услуги, а также услуги по замене паспортов. Обращения американских граждан о выдаче нового паспорта в случае подтверждения экстренности ситуации будут обрабатываться в индивидуальном порядке.

«Оказание экстренных услуг американским гражданам также может быть отложено или сокращено из-за ограниченности возможностей нашего персонала по передвижению за пределами Москвы», — сообщили в дипмиссии.

Американцам с истекшей российской визой посольство рекомендует покинуть страну до 15 июня «в соответствии со сроками, обозначенными российским правительством» — или обратиться в МВД для ее продления.

На прошлой неделе США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Москва зеркально ответила на высылку дипломатов, а также объявила о планируемой денонсации соглашения об «открытой суше», регулирующего порядок поездок российских и американских дипломатов по территории двух стран, и намерении ограничить возможность краткосрочных командировок для американских дипломатов и найма россиян в американскую дипмиссию.

Тэги: посольство, США, визы

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