В Тотьме торжественно открыли новое здание отдела полиции

29.04.2021 [Общество]
В Тотьме торжественно открыли новое здание отдела полиции

В Тотьме 29 апреля состоялась торжественная церемония открытия нового здания районного отдела полиции. Кроме начальника УМВД России по Вологодской области генерала-майора полиции Виктора Пестерева, в мероприятии приняли участие заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин, глава Тотемского района Сергей Селянин, начальник районного отдела полиции Александр Шишебаров, ветераны органов внутренних дел.

Экскурсию по новому зданию для гостей провел начальник территориального органа внутренних дел подполковник полиции Александр Шишебаров.

«Ввод в эксплуатацию позволил улучшить условия организации работы сотрудников полиции, обеспечить высокое качество предоставления государственных услуг, доступность для маломобильных групп населения, соблюдение условий содержания задержанных, повысить уровень антитеррористической защищенности», - цитирует пресс-служба областного УМВД слова Виктора Пестерева.

Торжественное мероприятие, посвященное началу строительства комплекса зданий межмуниципального отдела полиции, состоялось на улице Офицерской в Тотьме еще в 2014 году. Тогда временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Олег Кувшинников и начальник УМВД России по Вологодской области Виталий Федотов закрепили мемориальную табличку на строительной площадке  административного здания территориального отдела полиции. Построить его планировалось за два года.

Руководителя строительной фирмы, возводившей здание отдела полиции в Тотьме, подозревают в мошенничестве на 36,8 млн рублей

30 декабря 2015 года между УМВД России по Вологодской области и частной строительной фирмой (судя по сайту госзакупок, это было ООО СК «Альянс Групп») заключен государственный контракт на возведение административного здания межмуниципального отдела МВД России «Тотемский» с изолятором временного содержания. Итоговая цена составила 293 934 992,40 рублей. К октябрю 2016 года полицейские перечисили строительной организации около 75 млн рублей в виде авансовых платежей.

При этом, по данным органов внутренних дел, на 7 февраля 2017 года  задолженность подрядчика по контракту в пользу УМВД России по Вологодской области составила 36,8 млн. руб.

«Это означает, что, по подсчетам УМВД, часть средств  из переведенных 75 млн рублей действительно была потрачена на строительство, а куда были потрачены остальные деньги, неясно. Организация не предоставила никаких документов, а объемы строительства, по мнению УМВД, не соответствуют тем объемам денежных вливаний, которые были. Для того, чтобы уточнить доподлинно объемы расходования денежных средств и доподлинные объемы строительства, у нас сейчас назначена и проводится строительно-техническая экспертиза», - сообщила Newsvo старший помощник руководителя СУ СК РФ по Вологодской области (по взаимодействию со средствами массовой информации) Наталья Летенкова.

В феврале 2017 года государственный контракт по инициативе УМВД России по Вологодской области был расторгнут в одностороннем порядке,  а в апреле органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В связи с тем, что потерпевшим по делу является региональное управление УМВД, материалы передали в СУ СК РФ по Вологодской области. Позже руководитель "Альянс Группа" в интервью порталу Город Че заявил о коррупции при строительстве здания ОМВД в Тотьме.

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