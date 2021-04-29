После признания иноагентом «Медуза» запустила сбор пожертвований

Интернет-издание «Медуза» (признано СМИ-иноагентом по решению Министерства юстиции от 23.04.2021) запустило сбор пожертвований.

Журналисты сообщают, что после того, как редакцию признали иностранным агентом, от них отвернулись рекламодатели. Было принято решение отказаться от офисов и урезать зарплату сотрудникам, однако даже такие меры не позволят независимому СМИ долго держаться на плаву.

«Медуза» — интернет-издание, созданное бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко. Проект стартовал 20 октября 2014 года. В отдельном материале журналисты «Медузы» отвечают на вопросы, которые могут возникнуть у желающих помочь изданию. Они, в частности, отмечают, что перечисление денег проекту безопасно, поскольку «закон никому не запрещает поддерживать «иноагентов».