В Вологде суд взыскал с водителя больше 300 тысяч рублей за наезд на пешехода

В Вологде суд рассмотрел иск местной жительницы к сбившему её водителю. Инцидент произошёл у дома № 40 на Пошехонском шоссе в начале ноября 2019 года. Потерпевшая, ссылаясь на причинении тяжкого вреда здоровью, просила взыскать с ответчика 500 000 рублей компенсации морального вреда и судебные расходы.

«Представитель истца в судебном заседании требования поддержал. Пояснил, что в связи с ДТП истец до сих пор плохо себя чувствует, у нее сохраняются головные боли, ломота в костях, хромота, которой до ДТП не было», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Представитель ответчика просил учесть, что, по версии водителя, потерпевшая переходила дорогу в неустановленном месте. Однако, сославшись на то, что тому нет достоверных доказательств, суд не усмотрел в действиях истца грубой неосторожности. По версии женщины, она переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

«Суд учел, что ответчик совершил наезд на пешехода при управлении автомобилем, поэтому компенсация морального вреда подлежит возмещению независимо от его вины, поскольку вред здоровью причинен источником повышенной опасности», — также говорится в сообщении

С ответчика взыскали 300 000 рублей компенсации морального вреда и 9565 компенсации почтовых и судебных расходов в пользу потерпевшей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.