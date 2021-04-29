Жители Вологодской области за сутки перевели мошенникам больше миллиона рублей

66-летняя жительница Вологды стала жертвой мошенников. Она рассказала, что неизвестный, представившийся работником службы безопасности банка, позвонил и сказал, что по её карте производятся подозрительные операции. Для их отмены женщине якобы нужно оформить кредит и отправить полученные деньги на «безопасные счета».

«Пенсионерка оформила 3 кредита на общую сумму 460 тысяч рублей и, по указанию мошенника, перевела деньги на счета, которые он ей диктовал во время телефонного разговора», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Под аналогичными предлогами злоумышленники выманили 200 тысяч рублей и 317 тысяч рублей у двух жителей Череповца и 139 тысяч рублей у 30-летнего жителя Белозерска.

Всего за сутки от мошеннических действий пострадало семь жителей региона. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей.