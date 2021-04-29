В Кич-Городецком районе прокуратура через суд закрыла автомойку на берегу реки

В Кичменгско-Городецком районе прокуратура через суд обязала ООО «Август» прекратить деятельность автомойки на берегу реки Кичменьга. Специально приспособленное для данного вида работ помещение размещалась в водоохранной зоне реки, в 45 метрах от ее береговой линии.

— Руководителем указанного Общества при организации и осуществлении деятельности не учтено, что р. Кичменьга имеет протяженность от истока 208 км., соответственно согласно требованиям Водного кодекса РФ ее водоохранная зона составляет не менее 200 метров. Прокурором района в адрес руководителя юридического лица внесено представление с требованием о прекращении запрещенной законом деятельности. Добровольно Общество требования прокурора не исполнило, ошибочно полагая, что не нарушает природоохранное законодательство, — сообщает прокуратура Вологодской области.

В итоге прокуратура направила в суд иск, в котором требовала обязать «Август» прекратить деятельность по мойке машин на территории водоохранной зоны. Решением суда, пока не вступившим в законную силу, требования прокурора удовлетворены, юрлицо обязали закрыть мойку.