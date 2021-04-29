Череповчанин ударил водителя, который не пропустил его на дороге

29.04.2021 [Происшествия]

В Череповце суд привлёк 35-летнего местного жителя к административной ответственности за побои.

Утром 8 февраля 2021 года на перекрёстке улицы Первомайской и проспекта Победы в ходе конфликта, возникшего на дороге, он ударил водителя М., который его не пропустил.

«Из объяснений потерпевшего следует, что он выезжал с ул. Первомайской на главную дорогу, сзади него ехала автомашина Hyundai, которой управлял молодой человек. Очевидно, ему не понравилось, что он выехал прямо перед ним. Молодой человек не пропустил его, стал показывать из окна своего автомобиля оскорбительные жесты», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

На перекрёстке мужчины вышли из машин, и между ними произошла ссора.

В свою очередь жена привлекаемого показала, что это М. преследовал их машину и спровоцировал ссору. Момент побоев она не видела, так как отвлеклась на детей.

Исследовав материалы дела, суд признал привлекаемого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 5000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: водители, конфликт, побои, штраф

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