«Сбербанк» заблокировал бизнес-карту череповецкой фирмы, заподозрив ее в отмывании денег 

ПАО «Сбербанк России» приостановило банковское обслуживание фирмы из Череповца из-за подозрительных операций. Суд признал это решение незаконным.

В материалах дела говорится, что при обслуживании расчетного счета ООО УК «СеверСтрой» банк усмотрел в действиях фирмы признаки проведения операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Под подозрение попали сделки, которые общество, будучи подрядчиком ПАО «Северсталь», совершало с субподрядными организациями.

— Банк на основании Закона № 115-ФЗ затребовал у общества пояснения относительно характера его деятельности и производимых по счету операций, предложил также представить документы о внутренней деятельности контрагентов. Представленные документы не удовлетворили банк, и он заблокировал бизнес-карту и приостановил дистанционное обслуживание счета. Общество обжаловало действия банка в суде, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

11 февраля Арбитражный суд Вологодской области обязал банк возобновить дистанционное обслуживание фирмы. В решении отмечалось, что обязанность финансового учреждения принимать меры к клиентам при возникновении подозрений в отношении их операций, еще не означает, что его действия правомерны. Банк обязан доказать, что совершаемые клиентом перечисления противоречат закону.

— Банк в качестве подозрительных назвал следующие сделки: систематическое поступление крупных денежных средств от ПАО «Северсталь» и ИНГ Банк (Евразия), которые в течение двух дней переводились контрагентам. При этом общество не имело ресурсов для исполнения обязательств перед заказчиком, а контрагенты поставляли товар и оказывали услуги, отличные от их основного вида деятельности. Перечисленные по одному основанию суммы дробились между получателями, таким образом, что если бы они перечислялись одним платежом, их совокупный размер составил или превысил 600 тыс. рублей. Такая деятельность носила регулярный характер в течение длительного периода времени. Налоги уплачивались в бюджет в размере, несопоставимом с оборотом на счете денежных средств, — говорится в сообщении пресс-службы.

Тем не менее, истец представил банку документы, которые подтверждают ведение обычной хозяйственной деятельности, наличие реальных взаимоотношений между участниками сделок — договоры, товарные накладные, акты выполненных работ. Фирма не уклонялась от процедур обязательного контроля и сотрудничал с проверяющими. Банк же не смог доказать, что платежи истца противоречат закону, имеют запутанный или необычный характер, не имеют очевидного экономического смысла. Запрашивать документы у организации финансовое учреждение не имело права, а значит, неисполнение организацией этого требования не может служить основанием для применения к нему санкций.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 28 апреля 2021 года оставил решение суда первой инстанции без изменения.