В Вологде строитель продал инструмент из квартиры, где делал ремонт

В Вологде полицейские задержали подозреваемого в присвоении чужого имущества. Потерпевший — 42-летний местный житель пояснил, что из его квартиры, где происходит ремонт, пропали инструменты. Он также сказал, что проведение ремонта контролировала его мать.

Подозреваемым в краже оказался 41-летний вологжанин, который и выполнял ремонт в указанной квартире.

«Задержанный рассказал, что малознакомая женщина-продавец из павильона предложила ему за определенную плату сделать косметический ремонт в квартире сына с возможностью проживания в ней на период выполнения работ. В какой-то момент мужчине стало не хватать денег, и он начал постепенно распродавать инструмент, который был ему передан для проведения ремонтных работ», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.