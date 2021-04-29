В Череповце владелицу магазина нижнего белья будут судить за мошенничество на 6,5 млн. рублей

В Череповце полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве.

Установлено, что женщина — владелица магазина нижнего белья — имеет долги в различных кредитных организациях. Под предлогом приобретения товара и расширения бизнеса она взяла деньги в долг у семи потерпевших.

«При этом, подозреваемая обещала вернуть пострадавшим денежные средства в указанной сумме в определенный срок, а также выплатить денежное вознаграждение в размере 10% от суммы займа», — сообщает пресс-служба городского УМВД РФ

В действительности, она не собиралась исполнить обязательства и не вернула потерпевшим деньги. Сумма ущерба от её действий составила около 6 580 000 рублей. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Череповчанке грозит до десяти лет лишения свободы.