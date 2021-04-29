В Череповце 15-летнего подростка и его дядю будут судить за гаражные кражи и угон

29.04.2021 [Происшествия]

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка и его 38-летнего дяди, обвиняемых в двух кражах из гаражей и угоне.

По версии следствия, ночью 1 ноября 2020 года они разобрали часть крыши гаража на улице Весенней и залезли туда. Внутри стоял автомобиль «Шевроле». Обвиняемые разбили стекло машины и похитили лежавшие внутри антирадар и пульт управления от шлагбаума.

«Затем они разбили кирпичную кладку в стене другого гаража, из которого вынесли сварочное оборудование, акустические колонки, электроинструмент и иное имущество, причинив тем самым имущественный ущерб на общую сумму 164 тыс. рублей, который для потерпевшего является значительным», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Кроме того, они угнали стоявший во втором гараже «Рено» и катались на нём по городу, пока не попали в ДТП и их не задержали полицейские.

«В ходе следствия обвиняемые рассказали, что сначала смотрели спортивную передачу по телевизору, а потом решили прогуляться и пособирать бесхозный металлолом, чтобы сдать его в приемный пункт. Они направились к мусоркам, но при виде гаражей решили украсть вещи там», — также говорится в сообщении пресс-службы

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За каждую из краж обвиняемым грозит крупный штраф, либо обязательные, принудительные или исправительные работы, либо до пяти лет лишения свободы. За угон им грозит до семи лет лишения свободы.

Тэги: кражи, гаражи, угон, подросток, уголовное дело

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В Череповце 15-летнего подростка и его дядю будут судить за гаражные кражи и угон
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