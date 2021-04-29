Новый ангиограф ввели в эксплуатацию в Вологодском онкодиспансере

Купленный в прошлом году за 58 млн рублей ангиографический комплекс ввели в эксплуатацию в Вологодском областном онкологическом диспансере. Новое оборудование позволит значительно расширить спектр рентгенохирургических методов лечения злокачественных новообразований.

В Вологодской области онкология – это вторая по значимости причина смертности населения после болезней системы кровообращения. В 2020 году в региональный онкодиспансер было закуплено 30 единиц суперсовременной техники для диагностики и лечения онкологических заболеваний стоимостью порядка 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области.

Как пояснил главный врач онкодиспансера Сергей Аносенко, на новом ангиографическом комплексе их удастся применять более широко, что позволит снизить смертность и увеличить пятилетнюю выживаемость пациентов с онкологией, обнаруженной как на ранних, так и на поздних стадиях. Аппарат цифровой, «заточен» для использования в онкологии.

«Комплекс имеет хорошее программное обеспечение, отдельное для каждого органа, которое упрощает работу хирурга, снижает лучевую нагрузку, минимизирует использование вводимого контрастного вещества в кровь. Он показывает именно ту артерию, которая снабжает кровью опухоль. Ранее эту артерию искали «вживую», что увеличивало продолжительность вмешательства и расход используемого контраста, который серьезно влияет на почки», – сказал главный внештатный специалист Департамент здравоохранения области по эндоваскулярным методам диагностики и лечения Евгений Лавров.

29 апреля на новом аппарате эмболизацию почечных сосудов выполнили 68-летней пациентке с опухолевым поражением левой почки. Путем подведения специального компонента медики прекратили кровоснабжение сосудов пораженного органа для дальнейшего его удаления. Процедура, которая длилась около получаса, позволит в этот же день провести хирургическую операцию методом прокола с нулевой кровопотерей. Пациентку выпишут на третьи сутки.

Ранее NewsVo сообщал, что в конце июля — начале августа 2020 года в кардиологическом отделении Вологодской областной больницы на Пошехонском шоссе не работали обе имеющиеся ангиографические установки. Одну из пациенток не смогли обследовать из-за неработающего оборудования. Позже женщина умерла. Осенью 2020 года в учреждение купили новый аппарат. Госконтракт на поставку оборудования стоимостью 22,19 млн рублей выиграло ООО «Медфарма-сервис». Это фирма, учредителем которой является депутат Гордумы Вологды Алла Климова.