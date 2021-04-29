Трехмерная фигура лисы появится в Череповце

Несколько городских украшений появятся в этом году в Череповце. Об этом сообщает cherinfo.ru со ссылкой на заместителя мэра Артёма Дмитриева.

Так, например, в сквере у центра «Северный» появится полигональная антивандальная фигурка лисы, у Ледового дворца появится травяная фигура — рысенок Сева, а у Красноармейской площади — травяная звезда.

«Полигон» – это плоская геометрическая фигура с множеством рёбер. Полигональные модели животных сейчас в тренде, их часто используют для украшения интерьеров и парков.

– Фигуру лисы сейчас покупаем. Она около двух метров в длину и метр в высоту, выполнена из железа, такая антивандальная. Если горожанам понравится, будем ставить полигональные и зеленые фигуры. В этом году уже поставили кошечку в парке «Серпантин». Уже начали выставлять вертикальные дуги, будут и металлические деревья с цветами в корзинках. Планируем высадить 700 деревьев, начать высаживать живые изгороди взамен желтых заборчиков. В этом году сделаем живые изгороди на улице Сталеваров от Комсомольской до Металлургов, на Октябрьском проспекте от кольца до «Аксона» и на улице Годовикова, — перечислил Артём Дмитриев.

Также в этом году в Череповце планируют установить 20 скамеек-клумб и высадить около 450 тысяч цветов.