21-летний вологжанин получил условный срок за грабёж

В Вологде суд огласил приговор 21-летнему местному жителю, признанному виновным в грабеже.

Поздно вечером 19 марта 2020 года он с подельником отобрал телефон у двух подростков в подъезде.

«Обвиняемый попросил у подростков сотовый телефон якобы для звонка. Когда потерпевший попробовал забрать аппарат обратно, сообщник обвиняемого оттолкнул его и достал газовый баллончик, угрожая его применением. Нападавшие с похищенным имуществом с места происшествия скрылись», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. С него также взыскали 15 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Уголовное дело в отношении соучастника грабежа выделено в отдельное производство и сейчас расследуется.