В Череповецком районе полицейского поймали пьяным за рулем

В Череповецком районе сотрудники ГИБДД задержали 30-летнего пьяного водителя «Нивы», перевозившего в салоне ружьё. Оружие изъяли.

«В ходе разбирательства было установлено, что „Нивой“ управлял действующий сотрудник патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Череповцу, который находился на выходном дне», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, мужчину уволили. За пьяное вождение ему грозит крупный штраф и лишение прав, а за ношение оружия в состоянии опьянения — лишения прав на его хранение и конфискация ружья.