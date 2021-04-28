Вологжанин украл велосипед от дома бывшей сожительницы и пытался скрыться от полицейских

В Вологде полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в краже велосипеда с территории частного дома. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей. О пропаже заявила 62-летняя хозяйка дома.

Прибывшие на место правоохранители заметили мужчину, который попытался от них скрыться. Его доставили в отделение.

«В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что ранее проживал с дочерью потерпевшей. В тот день в состоянии алкогольного опьянения пришел к дому своей бывшей сожительницы, но его не впустили. Тогда он, отогнув металлический забор, проник на частную территорию, откуда похитил велосипед. Двухколесный транспорт планировал продать, а деньги потратить на собственные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. За кражу, совершённую с незаконным проникновением в жилище, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Ещё одного подозреваемого в серии краж велосипедов задержали в Череповце.

«Все кражи были совершены в Индустриальном районе города. Три из которых произошли на ул. Бардина, еще одна на ул. Ломоносова. По словам заявителей не все транспортные средства были пристегнуты страховочными тросиками», — говорится в сообщении пресс-службы

Злоумышленник, которым оказался 20-летний череповчанин, признался что крал велосипеды для перепродажи. Выяснилось также, что мужчина причастен к трём кражам алкоголя из магазинов города. Ему грозит до двух лет лишения свободы.