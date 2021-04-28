В Череповце оштрафовали прораба, по вине которого погиб рабочий

В Череповце суд прекратил уголовное дело в отношении 38-летнего прораба ООО «Строительно-монтажное управление КСК-2», подозреваемого в нарушении правил безопасности, повлёкшее смерть его подчинённого.

17 августа 2020 года он, не убедившись в безопасности условий, поручил электросварщику Т. проведение сварочных работ на путях электрического мостового крана, в результате чего на Т. наехал кран и мужчина скончался от полученных травм.

Следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и назначении мужчине наказания в виде судебного штрафа.

«Подозреваемый в судебном заседании согласился с заявленным ходатайством. Суду пояснил, что вину признал, раскаялся, в счет возмещения причиненного преступлением ущерба принес потерпевшей свои извинения и возместил ей моральный вред в сумме 10 000 рублей. Дополнил, что его работодатель возместил моральный вред потерпевшей в сумме 700 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Решением суда уголовное дело было прекращено. Прорабу назначено наказание в вид судебного штрафа в 80 000 рублей. Постановление вступило в законную силу.