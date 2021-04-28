В майские праздники в Тотьме пройдут сборные экскурсии к достопримечательностям

28.04.2021 [Культура]

Сотрудники Тотемского музейного объединения подготовили ряд мероприятий для гостей города, которые посетят Тотьму на майских праздниках.

Здесь пройдут экскурсии по городским достопримечательностям, также можно будет попасть на бывший солеваренный завод в Варницах, в Спасо-Суморин монастырь, увидеть Тотьму с высоты колокольни, а также посетить музей Кускова, музей мореходов, музей церковной старины и другие достопримечательности.

Программа мероприятий

  • 1 мая 11:00 сборная экскурсия «Соляные варницы» по территории бывшего солеваренного завода. Сбор у церкви Воскресенья в деревне Варницы.
  • 2 мая 11:00 сборная экскурсия по городу с посещением новых объектов на набережной Кускова. Сбор у гостиницы «Рассвет».
  • 2 мая 14:00 сборная экскурсия «Спасо-Суморин монастырь». Сбор у арки монастыря.
  • 2 мая 18:00 интеллектуальный квиз «Битвы разума» в центре «На Большой Садовой».
  • 3 мая 12:00 открытие выставочного проекта «Фантастические твари» в краеведческом музее. Вход свободный.
  • 8 мая 11:00 митинг к 76-й годовщине окончания Берлинской наступательной операции в сквере Борцов за Свободу.
  • 8 мая 14:00 сборная экскурсия «Память о Великой войне». Сбор у краеведческого музея.
  • 9 мая День открытых дверей в краеведческом музее.

По вопросам записи на экскурсии обращайтесь по телефону: 8 (81739) 2-23-37.

В дни майских каникул 1-10 мая краеведческий музей, музей церковной старины с колокольней, музей мореходов с колокольней, музей Ивана Кускова будут открыты все дни с 1 по 10 мая с 10.00 до 17.00.

Музейно-выставочный центр «На Большой Садовой» будет работать 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9 мая. Открытое хранение фондов будет работать только 1, 2, 3, 8 и 9 мая.

– Если вы планируете посетить тот или иной музей с экскурсией, обязательно сообщите о том заранее: 8 (81739) 2-23-37 или 2-45-51, чтобы экскурсовод гарантированно был на месте и вас дождался. В праздники большое количество групп. Приносим извинения за неудобства! – сообщают сотрудники Тотемского музейного объединения.
 

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