В майские праздники в Тотьме пройдут сборные экскурсии к достопримечательностям

Сотрудники Тотемского музейного объединения подготовили ряд мероприятий для гостей города, которые посетят Тотьму на майских праздниках.

Здесь пройдут экскурсии по городским достопримечательностям, также можно будет попасть на бывший солеваренный завод в Варницах, в Спасо-Суморин монастырь, увидеть Тотьму с высоты колокольни, а также посетить музей Кускова, музей мореходов, музей церковной старины и другие достопримечательности.

Программа мероприятий

1 мая 11:00 сборная экскурсия «Соляные варницы» по территории бывшего солеваренного завода. Сбор у церкви Воскресенья в деревне Варницы.

2 мая 11:00 сборная экскурсия по городу с посещением новых объектов на набережной Кускова. Сбор у гостиницы «Рассвет».

2 мая 14:00 сборная экскурсия «Спасо-Суморин монастырь». Сбор у арки монастыря.

2 мая 18:00 интеллектуальный квиз «Битвы разума» в центре «На Большой Садовой».

3 мая 12:00 открытие выставочного проекта «Фантастические твари» в краеведческом музее. Вход свободный.

8 мая 11:00 митинг к 76-й годовщине окончания Берлинской наступательной операции в сквере Борцов за Свободу.

8 мая 14:00 сборная экскурсия «Память о Великой войне». Сбор у краеведческого музея.

9 мая День открытых дверей в краеведческом музее.

По вопросам записи на экскурсии обращайтесь по телефону: 8 (81739) 2-23-37.

В дни майских каникул 1-10 мая краеведческий музей, музей церковной старины с колокольней, музей мореходов с колокольней, музей Ивана Кускова будут открыты все дни с 1 по 10 мая с 10.00 до 17.00.

Музейно-выставочный центр «На Большой Садовой» будет работать 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9 мая. Открытое хранение фондов будет работать только 1, 2, 3, 8 и 9 мая.