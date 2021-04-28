Вологжане могут преодолеть часть пути до Москвы автобусом, а затем поездом

28.04.2021 [Общество]

«Северная железная дорога» сообщила о возобновлении с 1 мая 2021 года ежедневных мультимодальных перевозок по маршруту Вологда — Ярославль — Москва. Впервые они были запущены в 2016 году.

Так, в рамках данного вида перевозок из Вологды в Ярославль и обратно пассажиры доставляются автобусом, а на участке Ярославль — Москва — поездом.

— Из Вологды автобус № 541 отправляется в 16.00, прибывает на станцию Ярославль-Главный в 19.00. Затем пассажиры пересаживаются на поезд № 105 Ярославль — Москва, который отправляется из Ярославля в 19.39 и прибывает в Москву в 22.58. Из Москвы в 7.35 отправляется поезд № 102 Москва — Ярославль, который прибывает на станцию Ярославль-Главный в 11.01. Автобус № 542 в Вологду отправляется в 11.30 и прибывает в конечный пункт в 14.30, — отмечают железнодорожники. 

Таким образом, в пути пассажиры проведут семь часов. При этом, судя по информации на сайте РЖД, билет на автобус до Ярославля обойдется в 570 рублей, на поезд от Ярославля до Москвы - от 947 рублей (сидячий). 

 

Тэги: железная дорога

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