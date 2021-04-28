Фотосушка – обмен фотографиями – пройдёт в Вологде 1 мая

Фотосушка пройдёт в Вологде 1 мая.
Напомним, что «сушка» – это формат выставки под открытым небом, который объединяет самых разных фотографов: любителей и профессионалов, ломографов и сторонников традиционной съемки.
– Суть акции в том, что любой участник может повесить свои работы на веревки с помощью бельевых прищепок, – поясняют формат организаторы. – В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие или свои. Свою фотографию можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание её будущему обладателю.
Мероприятие пройдёт 1 мая с 12:00 до 18:30 на улице Пушкинской, напротив кинотеатра «Ленком».
Принять участие сможет бесплатно любой желающий.
Возрастных ограничений нет.