Фотосушка – обмен фотографиями – пройдёт в Вологде 1 мая

Фотосушка пройдёт в Вологде 1 мая.

Напомним, что «сушка» – это формат выставки под открытым небом, который объединяет самых разных фотографов: любителей и профессионалов, ломографов и сторонников традиционной съемки.

– Суть акции в том, что любой участник может повесить свои работы на веревки с помощью бельевых прищепок, – поясняют формат организаторы. – В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие или свои. Свою фотографию можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание её будущему обладателю.

Мероприятие пройдёт 1 мая с 12:00 до 18:30 на улице Пушкинской, напротив кинотеатра «Ленком».

Принять участие сможет бесплатно любой желающий.

Возрастных ограничений нет.

