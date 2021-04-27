Череповчанка украла с карты бабушки 57 тысяч рублей, чтобы оплатить курсы по продюсированию

В Череповце суд огласил приговор 20-летней местной жительнице, признанной виновной в краже денег с карты бабушки. В ноябре 2020 года обвиняемая перевела со счёта родственницы 57 045 рублей на свою карту и карты знакомых.

В суде девушка признала вину и пояснила, что договаривалась с бабушкой о том, что та оплатит её обучение на онлайн-курсах по продюсированию, но конкретную сумму и дату платежа они не обсуждали.

«В ноябре 2020 года она сняла с банковского счета бабушки без ее ведома и согласия около 57 000 рублей, часть денег она потратила на мелкие нужды, а часть хотела потратить на оплату онлайн-курсов по продюсированию, но не успела подать на них заявку. Хищение денег со счета бабушки она совершила, когда та разрешила оплатить со своей карты проездной младшей внучке с помощью мобильного приложения», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Подсудимая возместила ущерб, и женщины помирились. В суде потерпевшая просила не привлекать внучку к уголовной ответственности.

Осуждённой назначено наказание в виде года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. В связи с примирением с пострадавшей, её освободили от отбывания назначенного наказания. Приговор вступил в законную силу.