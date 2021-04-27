Из колледжей уберут учебники по истории, где недостаточно отражены события Сталинградской битвы

27.04.2021 [Общество]

Министерство просвещения планирует заменить в колледжах учебники по истории, где недостаточно отражены события Сталинградской битвы. Это произойдет уже со следующего учебного года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Масштабную проверку учебной литературы провели сотрудники Минпросвещения после Послания Президента Федеральному собранию. 

– Прежде всего внимание экспертов Министерства было уделено предмету «История», включая вопросы, содержащие информацию о Великой Отечественной войне. Эта тема поднималась Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в последнем Послании Федеральному Собранию. Проверка показала, что в учебниках из федерального перечня, используемых в настоящее время в школах, нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства, – сообщает сайт Минпросвещения.

Напомним, Владимир Путин в послании сказал:

– До сих пор еще, знаете, открываю некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Все что угодно там написано, и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано – бывает и такое.

– По итогам проверки, – сообщается на сайте Минпросвещения, – был выявлен учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией О.В. Волобуева, «содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы».

Как выяснилось, этот учебник был издан в 2013 году и сейчас используется в колледжах, где, по мнению экспертов ведомства, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы, в отличие от школ.

Автор учебника по истории России, профессор Олег Волобуев отверг претензии президента РФ Владимира Путина к недостаточному освещению Сталинградской битвы. Об этом сообщает издание «Мел» со ссылкой на телеграм-канал «Подъём».

По словам учёного, его книга предназначена для повторительного курса, где все исторические события подаются кратко. 

– Это курс повторительно-обобщающий для выпускных классов. Они это уже изучали в учебнике «История России», где развёрнуто всё даётся. Для повторительного курса не может быть развёрнутый объём, здесь другие требования, — пояснил Волобуев.

Тем не менее, депутаты Госдумы при поддержке Минпросвещения России уже подготовили пакет нормативных поправок в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», которые позволят в короткие сроки усилить контроль качества учебников.
 

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